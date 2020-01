Tanto el propio Farah, como su compañero Juan Sebastián Cabal, además de Colsánitas, el patrocinador de la pareja número 1 de la ATP, confían en una resolución a favor, más allá de los perjuicios que ello le traerá a la carrera del vallecaucano, quien tuvo un 2019 de ensueño, ganando dos títulos de grand slam.

Así mismo, la Federación Colombiana de Tenis, a través de David Samudio, presidente de la entidad, mostró su apoyo a Farah. “Nosotros creemos totalmente en él, es un jugador que desde los 10 años lleva preparándose para ser un jugador profesional”, declaró el directivo en el programa Centro Deportivo de Antena 2, explicando que el jugador fue sometido a numerosas pruebas antidoping en las cuales dio negativo.

“El Comité Olímpico colombiano tiene que tomar cartas en el asunto. Tenemos que estar en la posición de defender a nuestros deportistas por el gran esfuerzo que hacen toda su vida, luchando para llegar hasta allá, y que por una cuestión de éstas podría acabar su carrera deportiva, poniendo en entredicho el deporte colombiano”.

De igual manera, Samudio propuso una fórmula para que Farah pueda estar en los Juegos Olímpicos, acudiendo a la experiencia vivida en su momento por el futbolista Paolo Guerrero, quien recibió medidas cautelares para poder ir al Mundial de Rusia.

“El estatus en el que ahora está Robert es suspendido, él no está sancionado. Pero esa suspensión conlleva a que no puedan jugar los torneos de la ATP. Hay un caso en el fútbol que fue el de Paolo Guerrero con Perú, que mientras le hacían todo el seguimiento de su caso lo dejaron jugar el mundial. No sé si esto se pueda aplicar y lo vamos a hablar, esperando que se pueda llevar a cabo, por lo menos para el caso de los juegos olímpicos”, dijo el presidente de la Federación Colombiana de Tenis.