Figuras del deporte español se reúnen para recaudar fondos y ayudar

El tenista Rafael Nadal y el baloncestista Pau Gasol han iniciado este jueves la campaña “CruzRoja responde” para unir a todos los deportistas españoles con el objetivo de recaudar 11 millones de euros y ayudar a 1.350.000 personas en la lucha contra la pandemia del coronavirus.



Nadal y Gasol han anunciado la iniciativa a través de sendos mensajes en las redes sociales, en los que ambos expresan su confianza en “unir a todo el deporte español”, en unos momentos “duros, tristes y difícilmente explicables”, según reconoce el tenista mallorquín. Nadal admite en el mensaje que está sufriendo “el impacto de la pandemia que a todos nos ha cambiado la vida”, dice.

Le puede interesar: Hugo Rodallega se enojó y señaló a su equipo: “Es un descuido muy grande"



“Sinceramente, llevo unos días en casa pensando de qué manera puedo ayudar, aportar mi granito de arena en esta situación que es totalmente nueva para todos”, explica. “Después de darle muchas vueltas he llegado a la conclusión que vosotros, todo el pueblo español, nunca le habéis fallado a los deportistas. Somos los que somos en gran parte gracias a vuestro apoyo y es el momento en que los deportistas no podemos fallar”, añade.



El ganador de 19 títulos de Grand Slam, jugador número dos del mundo, afirma que llamó a su "amigo Pau”, para iniciar una campaña solidaria. “Él también pensaba lo mismo y el momento de arrancar esta iniciativa. Confiamos que todo el deportes español se una”, remarca Rafa Nadal.



Gasol, por su parte, señala en su mensaje que el mundo se enfrenta “a una situación sin precedentes”.



“En mayor o menor medida todos estamos padeciendo las consecuencias de esta terrible pandemia”, subraya el ex pivot de los equipos de la NBA, Menphis Grissliez, Los Ángeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks y Portland Trail Blazer. “Pero sobre todo, aquellos que estáis en primera línea, los profesionales sanitarios que estáis para cuidar a las personas que han contraído el virus y estáis totalmente desbordados, y en muchos casos, sin medios para poder hacerlo”, destaca.

Lea también: Ministra de Deportes de Francia no descarta hacer el Tour sin público

“Queremos conseguir nuestra mejor victoria”, asegura Gasol. “A partir de hoy, junto a mi gran amigo Rafa Nadal, arrancamos una campaña para recaudar fondos a favor del proyecto “Cruz Roja responde” destinado a las personas más afectadas por el coronavirus”, precisa el baloncestista español.



Gasol finaliza su mensaje admitiendo que el objetivo de su amigo Nadal y él “es muy ambicioso”.



“Queremos conseguir una recaudación de 11 millones de euros para atender a más de 1.350.000 personas. Mi donación y la de Rafa ya están en camino. Confío en que todo el deporte español se una a esta llamada para que entre todos podamos derrotar a este virus. Ha llegado la hora de conseguir nuestra mejor victoria”, finaliza Pau Gasol.