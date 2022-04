"Han sido semanas difíciles", asegura Camila Osorio

En diálogo con los micrófonos de RCN Mundo, la tenista colombiana Camila Osorio confirmó que se deberá hacer algunos cambios, nuevamente, en su calendario por cuenta de las lesiones que la tienen alejada de las canchas y la competencia.

Lea también: Gamero la tiene clara: Millonarios goleó a Jaguares pensando en Santa Fe

La deportista cucuteña anunció que deberá renunciar a su participación en el torneo de Madrid y que ahora se concentra en su regreso para el Masters de Roma que arrancará el próximo 8 de mayo.

"Ya mucho mejor, estoy recuperándome, han sido semanas difíciles, en realidad meses duros con muchas lesiones, pero bueno ya tratando de tomarme un tiempo, de prepararme bien para arrancar con toda la gira de Europa", dijo la colombiana.

De cómo avanza su recuperación tras las molestias sufridas en la Copa Colsanitas de Bogotá, Osorio aseguró que está tranquila avanzando con todo su equipo de trabajo y que esperan avanzar de la mejor manera pensando en el resto del calendario.

"En otra oportunidad lo más lógico había sido retirarme, me quedé por el público y por el apoyo que me estaban dando. Mucha gente llegó allá para animarme, escucharlos era impresionante y la verdad me quede por la gente", dijo la colombiana.

En cuanto a los cambios que viene haciendo en su rutina para hacer el quite a las lesiones, Camila Osorio aseguró que hay modificaciones en sus entrenamientos, en su alimentación y hasta en su cabeza para poder mejorar el rendimiento deportivo.

"Estoy en varios chequeos, estoy tratando de aumentar más la parte física, estoy con un gran preparador físico y bueno estoy mejorando en ese aspecto todos los días que es clave para evitar lesiones. Estoy haciendo cambios en mi alimentación y bueno estoy muy consciente de eso para poder mejorar el tema", dijo la deportista.

Lea también: Colombia goleó a Venezuela y sueña con ir al Mundial Femenino Sub-20

Finalmente, la colombiana recordó la final del torneo de Monterrey con la canadiense Leyla Fernández y lo que fue ese apagón en el momento en el que Camila tenía Match Point, pero terminó perdiendo el título.

"la verdad fue muy extraño, esto nunca me había pasado antes, pero nada creo que es una experiencia más, no trato de ir más allá de eso, porque es duro porque miren ya han pasado varias semanas y todavía me duele. Ya aprendí qué tengo y qué no debo hacer, pero créeme que la sufrí bastante", finalizó Camila.