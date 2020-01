A raíz del positivo por boldenona de Robert Farah tras una prueba al dopaje por probable consumo de carne, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Felix Lafourie, señaló que dicha sustancia se usa en “algunos pocos casos” y que esta se encuentra autorizada por el Instituto Agropecuario Colombiano (ICA), “que es la máxima autoridad sanitaria”.

“Es una práctica común, pero son pocos los ganaderos que la usan (boldenona). Se usa pero de manera muy poca porque está autorizada”, declaró el líder del gremio ganadero en el programa Centro Deportivo de Antena 2. Allí aclaró que Fedegan no controla el uso de la boldenona en Colombia “porque no somos autoridad sanitaria… No se persigue esto porque no son prácticas indebidas, ni tampoco son irregulares. Son prácticas absolutamente autorizadas”.



“La gente que la usa (boldenona) lo hace de acuerdo a las resoluciones que expide el ICA”, dijo, afirmando a su vez que “la ganadería colombiana no es culpable de absolutamente nada” por lo sucedido con Robert Farah en los últimos días.

“La ganadería colombiana engorda, cría y desarrolla su actividad con base en pastos naturales. Habrá algunos pocos ganaderos que usan anabólicos”, reconoció José Felix Lafourie, apuntando que la carne que se consume en el país está desprovista de “trazas químicas que afecten la salud humana en términos generales, y muy específicamente en el caso concreto de esta gloria del deporte colombiano como es Robert Farah, quién pudo consumir carne de algún ganadero que usó anabólicos para estimular el crecimiento”.



La declaración del presidente de Fedegan se da, luego que Deyanira Barrero, gerente general del ICA, afirmara que en el país se implementaron varios controles para evitar que la sustancia esté en la carne que llega a los consumidores.



“Si se hace el manejo adecuado no debería estar llegando, pero como es complejo vigilar a todo el mercado ganadero, puede haber alguna posibilidad de que no se haya cumplido con el procedimiento”, declaró la funcionaria en diálogo con RCN Radio tras conocerse el resultado positivo en la prueba practicada a Farah.