Histórico acuerdo en el tenis; mujeres recibirán beneficios tras quedar embarazadas

Histórico hecho en el tenis femenino para mujeres embarazadas

Este hito, que no se ha logrado hasta 2025, se combina con la iniciativa llevada a cabo desde 2018 por la cual las tenistas que tienen que ausentarse del circuito al ser madres pueden volver a él con el ránking protegido, es decir, la mecánica que hace una media ponderada del ránking antes del parón y permite jugar doce torneos a lo largo de tres años con él. Esto excluye la posibilidad de ser cabeza de serie y no ofrece más protección una vez se hayan acabado esos doce torneos. Es la misma compensación que reciben los lesionados.



Esta nueva regulación ha sido liderada por Victoria Azarenka, una de las madres que juegan en el circuito, y que no pudo beneficiarse de ella cuando tuvo a su primer hijo en 2016. La bielorrusa se tuvo que ausentar de la competición durante más de un año y pasó de estar entre las cinco mejores del mundo a no tener ránking. A Azarenka, exnúmero uno y ganadora de varios Grand Slams, le costó casi un año volver a ser top 100 y nunca recuperó su estatus de estar entre las diez mejores del mundo.



Otros casos recientes de tenistas que dejaron el circuito de lado para centrarse en su maternidad fueron Serena Williams, que ganó el Abierto de Australia en 2017 embarazada de su primer hijo y, tras volver, necesitó de año y medio para meterse en el top 10, y Elina Svitolina, que dejó de jugar en marzo de 2022 para tener un hijo con el también tenista Gael Monfils, y necesitó un año tras su vuelta al circuito para ser top 20. Otras tenistas como Ashleigh Barty, ganadora de tres Grand Slams, decidieron esperar a retirarse para dar a luz.