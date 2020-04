Increíble partido de tenis en Italia: dos jugadoras se enfrentaron de terraza a terraza

La situación actual del mundo no permite saber con claridad cuándo se podrán volver a practicar algunos deportes y uno de esos es el tenis, cuyo calendario está suspendido y no se sabe en qué momento podrá regresar a la acción. Sin embargo, no solo los profesionales sufren, pues los amateurs, amantes de las diferentes disciplinas tampoco se pueden encontrar para la práctica, por lo que recurren a diferentes métodos nunca antes vistos.

Lea también: James prefirió a Liverpool sobre Real Madrid y ganó torneo de PlayStation

Este fue el caso de dos italianas que se encontraron desde las terrazas de sus respectivos edificios para jugar y hacer viral un video en el que se las ve jugando de un lado a otro como en un partido cualquiera y sin que la pelota en el espacio entre cada construcción. Las jugadoras cruzan un par de golpes antes de que el video se corte, y se las ve moverse de un lado a otro como sucede en un partido normal.

La escena que se desarrolló en Liguria, Italia, fue compartida por la cuenta oficial de la ATP, que mostró cómo el amor por el deporte no se deja opacar por la situación que vive el mundo, ni Italia, uno de los países con mayor número de contagiados a nivel mundial y uno de los que más ha sufrido a causa de la pandemia, teniendo en cuenta la gran cantidad de fallecidos y el colapso de los sistemas de salud.

Le puede interesar: Federer, Nadal y Djokovic recaudan fondos para los tenistas más necesitados

A lo largo y ancho de Europa son varios los países que han sufrido a causa del coronavirus, sin embargo, España e Italia son los focos principales, pues son los de mayores índices de mortalidad diaria y también de contagios. Pese a esto, los encagados del deporte en el 'Viejo Continente' hacen lo posible por retomar la actividad deportiva.