Actualizado:
Dom, 23/11/2025 - 16:56
Italia vuelve a imponerse en la Copa Davis: Se coronó ante España
Italia vuelve a repetir título en la Copa Davis.
Italia se quedó con la Copa Davis 2025 tras vencer 2-0 a España en la final, logrando así su tercer título consecutivo y el cuarto en su historia. El equipo italiano resolvió la serie sin necesidad del punto de dobles y volvió a demostrar por qué es la selección más dominante del momento.
Berrettini dio el primer golpe
El primer punto enfrentó a Matteo Berrettini con Pablo Carreño, en un duelo que el italiano controló desde el inicio. Carreño intentó presionar con ritmo desde el fondo, pero Berrettini sacó ventaja con su servicio y su potencia, evitando que el español pudiera entrar en largos intercambios.
El marcador final 6-3, 6-4, reflejó un partido en el que Carreño peleó, pero nunca logró poner verdaderamente en aprietos al italiano. Con ese triunfo, Italia tomó una ventaja que ya generaba presión del lado español.
Cobolli remontó y sentenció la final
El segundo punto enfrentó a Flavio Cobolli y Jaume Munar, y fue el partido más disputado de la final. Munar comenzó muy sólido, dominó el primer set con claridad y parecía encaminado a igualar la serie.
Sin embargo, Cobolli reaccionó en el segundo parcial, ajustó su defensa y llevó el set al tiebreak, donde aprovechó mejor sus oportunidades. Ese desempate cambió completamente el partido.
En el tercer set, ambos mantuvieron el pulso, pero Cobolli fue más preciso en los momentos decisivos y terminó asegurando la victoria por 1-6, 7-6(5), 7-5, dándole a Italia el punto definitivo y la Ensaladera.
Un título sin sus grandes estrellas
Italia logró este campeonato sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti, habituales referentes del equipo. Aun así, Berrettini y Cobolli ganaron todos sus partidos en la fase final, permitiendo que Italia superara tres eliminatorias consecutivas por 3-0 antes de cerrar la final por 2-0.
España llegó a la final tras superar a Suiza, Dinamarca, Chequia y Alemania, apoyándose en Carreño, Munar y el sólido trabajo del dobles con Granollers y Pedro Martínez.
Sin embargo, en la final no pudieron encontrar la misma consistencia. La derrota de Carreño en el primer punto condicionó la serie y Munar no logró sostener su gran inicio ante Cobolli.
Italia hace historia
Con este triunfo, Italia suma ya tres Copas Davis consecutivas (2023, 2024 y 2025) y se establece como la selección dominante de la competición en los últimos años. El equipo ganó sin ceder una sola serie durante toda la fase final y cerró la temporada como el país más fuerte del tenis por equipos.
Fuente
Antena 2