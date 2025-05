Jasmine Paolini, campeona del Masters de Roma

A partir de ahí, con el 2-1 a favor de Paolini, todo fue prácticamente rodado en la primera manga para que el cuento tuviera un final feliz. Solo sobró, para que fuera perfecto, esa bola de 'break' que le regaló a Gauff y que, por otra parte, finalmente salvó. El 6-4 del primer set encarriló el duelo.

Porque en una final, con el marcador y el público en contra, es todo mucho más difícil. Y a Gauff, algo dubitativa en el torneo, obligada a jugar casi 4 horas en la semifinal, se le hizo bola. Demasiado.

Con la amenaza de la lluvia en el segundo envite, Paolini, que no quería que nada le apartase de la gloria que veía tan cerca, aceleró para acabar cuanto antes, para rematar a un Gauff que no dio signos de vida, que no dio muestras de reacción y que dejó escapar la segunda final consecutiva después de la de Madrid. Un mazazo duro.

Paolini estaba en trance. Simplemente intratable. Todo le entró. Todo al ángulo, a la línea. Todo celebrado a lo grande por la grada. Tres 'breaks' colocaron el partido con el 5-1 a su favor. Su saque cerró el duelo. Heredó el trofeo de Swiatek, la dominadora absoluta del torneo en los últimos años. Rubricó su nombre para la posteridad en este torneo. Tenía una cita con la historia y no falló. Italia vuelve a tener una campeona en su torneo. Y Jasmine Paolini cumplió su sueño.