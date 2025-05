KIA OPEN 2025: fechas y grandes figuras en el Challenger de Bogotá

Sobre las sensaciones que ha tenido recientemente, el tenista de 25 años reconoció: "Le estoy dando valor a lo que hago en el día a día. Es una carrera difícil en la que muchas veces se pierde más de lo que se gana. Si no se sabe manejar, es complicado tener una estabilidad emocional".

Por su parte, el colomboespañol Adrià Soriano manifestó que llegó a Bogotá hace una semana, y que "cada vez me siento mejor, lástima que por las lluvias no he podido entrenar tanto como quisiera".

Acerca del Challenger, dijo que "es un torneo que está bien hecho", y que en Colombia "es un gran paso tener este tipo de torneos".