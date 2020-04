La 'amenaza' de la ATP a Roland Garros por la modificación no consultada

El anuncio de Roland Garros, sobre su postergación y posterior realización en septiembre, llamó la atención de un par de eventos y de la ATP en general. El US Open y la Laver Cup, eventos que estaban programados en el calendario para fechas cercanas a las determinadas por la Federación Francesa, para la realizacíon de su 'Grand Slam', manifestaron su voz de protesta, pues la situación no se presenta fácil para nadie y los tenistas también se verían afectados.

En ese sentido, Dirk Hordoff, presidente de la Federación Alemana de Tenis, manifestó su desacuerdo con la forma en la que se desarrolló todo y en el proceder del Abierto francés, que no consultó a nadie para tomar esta decisión y dio por hecho que su consideración era apropiada, algo que no cayó bien en el seno de la máxima organización del tenis mundial, la cual ha dejado ver su molestia por lo ocurrido.

En ese sentido, Hordoff manifestó en una entrevista a L'Equipe que la ATP considera no otorgar puntos para la clasificación mundial si Roland Garros no pone en consideración la decisión y de igual manera sentenció: "No me gustan las guerras, pero no queda nada más que luchar ahora, porque es una locura. Es momento de preocuparnos por derrotar al Covid-19, salvaguardar la salud de la población. Debemos hacer lo mejor para el tenis".

Según el primer comunicado publicado por Roland Garros, el torneo parisino se desarrollaría entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre, cruzándose con la mencionada Laver Cup, que Roger Federer tenía planeado realizar en Boston durante el último fin de semana del noveno mes del año; además de haber quedado programado, apenas una semana después del US Open, que se desarrolla en una superficie completamente distinta a la 'tierra batida'.