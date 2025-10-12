La colombiana Emiliana Arango jugará un nuevo torneo en la gira asiática 

En el remate de la temporada del tenis, la colombiana Emiliana Arango jugará un nuevo torneo en su primer experiencia en la gira asiática. La deportista fue confirmada en el cuadro principal de WTA 250 de Osaka que estará comenzando este lunes a las 12 de la noche hora de Colombia.

Lea también: Mbappé revela detalles de su relación con Vinicius "tenemos el mismo objetivo"

En la programación del primer partido, la colombiana se estará midiendo a la representante de Países Bajos, Suzan Lamens, a quien enfrentó en el torneo de Beijing y logró superar, por lo que hay expectativa por lo que puede hacer en este duelo.

De ganar, Emiliana Arango se estará midiendo en la segunda ronda en Osaka ante la ganadora de la llave que jugarán Naomi Osaka (16º) o Wakana Sonobe (267º), lo que sería un gran reto para la antioqueña en este año de competencia.

La deportista de nuestro país llega a este torneo después de haber jugando en Wuhan, haber superado los dos partidos del clasificatorio, pero haber perdido en la primera ronda del cuadro principal ante la rusa Liudmila Samsónova con parciales de 6-1 y 7-5.

Esta sin lugar a duda es la mejor temporada e Emiliana que hoy aparece en el puesto 49 del ranking de la WTA y se mantiene como la raqueta número uno de Colombia, ya que actualmente la cucuteña Camila Osorio cedió terreno y cayó al puesto 80.

Lea también: César Torres destapó una petición que le hizo Néiser antes del Mundial

Los torneos en territorio asiático serán los últimos para Emiliana Arango que desde ya planea lo que será su 2026 asegurando gracias a su ranking estar en los principales torneos de inicio de temporada, entre ellos el Abierto de Australia que es el primer Grand Slam del año.

