La confesión de Djokovic: Nadal, Federer y él tienen un grupo de WhatsApp

En la previa del ATP de Dubái, en el que no participará Roger Federer debido a una lesión, la prensa del torneo habló en exclusiva con Novak Djokovic, actual tenista número uno del mundo y un deportista quien ha hecho parte de la historia actual de la disciplina, en la que tanto él como Rafael Nadal y Roger Federer ('Big Three) siguen marcando el camino para las próximas generaciones, las cuales no han podido superarlos y siguen viéndolos a la distancia.

Y aunque en medio de la charla habló de la importancia de los títulos, de sus metas personales para la temporada y de lo dura que puede ser la lesión de Federer, lo cierto es que la declaración del serbio que más llamó la atención es una en la que confirmó que el español, el suizo y él tienen un grupo de WhatsApp en el que hablan de vez en cuando y tienen comunicación diercta.

"Tenemos un grupo sí. No es que uno sea más activo que el otro. Todos los somos. También es cierto que a veces no lo utilizamos. Pero cuando uno escribe los otros dos responden. Nos llevamos bien y hay un gran respeto entre los tres tanto a nivel personal como profesional. Yo creo que eso es beneficioso para nuestro deporte", afirmó Novak cuando el periodista le preguntó para confirmar el rumor.

Además de la confesión, Djokovic también habló de la lesión de Federer, lamentándose por lo ocurrido y sin desconocer lo difícil que es recuperarse luego de una operación: "Me sorprendió la lesión de Federer, para serles sincero. Sabía que algo le pasaba durante el Australian Open, pero nadie sabía en realidad qué era lo que le pasaba o qué lesión era la que tenía. No me gusta que nadie tenga que pasar por una cirugía, yo lo viví y espero que esa haya sido mi última vez".

Vale la pena recordar que el 'Big Three' ha ganado 52 de los últimos 60 grand slams.