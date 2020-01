La contaminación en el aire obliga al retiro de una tenista en el Australian Open

La jornada del martes en el Australian Open fue retrasada debido a la pobre calidad del aire y los tenistas debieron iniciar la disputa de sus partidos algunas horas más tarde esperando que la situación mejorara. De igual manera, tenistas como Eugenie Bouchard y la china Xiandi You se vieron afectadas por el mismo tema, mientras que Maria Sharapova no pudo finalizar su partido en el torneo de exhibición de Kooyong por el mismo motivo.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW