La deuda pendiente del equipo colombiano de Copa Davis frente a Argentina

Aunque las expectativas son altas, la disputa de una nueva serie por volver a la fase final de la Copa Davis, frente a un equipo argentino que llegó al país sin sus tres principales figuras, no se pesenta sencilla. El ranking individual, el historial de derrotas y la experiencia de un equipo que siempre ha puesto en problemas a los colombianos, ponen al equipo local en inferiories condiciones, sin importar la altura sobre la que se juega, la localía y una superficie que debería favorecer al elenco comandado por Alejandro Falla.

Le puede interesar: Derechos de TV internacional no están embolatados, dice Dimayor

Las tres series previas al duelo que se disputará entre el 6 y el 7 de marzo, en el Palacio de los Deportes, han sido favorables para los albicelestes, hoy capitaneados por Gastón Gaudio, quien tuvo que improvisar tras las bajas por lesión de Diego Schwartzman y Guido Pella, jugadores que no pudieron viajar a la capital colombiana por diferentes lesiones y en cuyo lugar llegaron jugadores de clasificación un poco más baja, pero que no salen del Top 150, siendo Bagnis (134) el de ranking más alto.

Por si fuera poco, de los catorce partidos disputados en las tres series previas (Buenos Aires 1998, Bogotá 2000, San Juan 2018), el equipo colombiano solo ha ganado uno: el quinto partido de una serie ya definida en la que Michael Quintero venció a Martín García en el 2000, cuando la disputa se llevó a cabo en Centro de Alto Rendimiento de Bogotá y no importó ninguno de los factores que ahora influirían a favor colombiano.

Sin embargo, entre este panorama que, visto desde lo estadístico y desde los números, luce completamente desfavorable, hay algunos factores que generan esperanza y que podrían traducirse en la posibilidad de un triunfo.

Lea también: Periodista turco afirma que Falcao está al 30 - 40% de su forma física

Colombia ya no es el mismo equipo en formación, por el contrario, tiene jugadores maduros, con mayor experiencia y que, si logran entrar en una buena dinámica pueden alcanzar a jugar de igual a igual contra varios rivales. Asimismo, el equipo de dobles se presenta como un punto que debería ser seguro para dar una luz si los sencillos no funcionan el primer día. Por último, aunque se sabe que los argentinos nunca pueden ser considerados como un rival fácil, habría que aprovechar las ventajas a favor de Colombia: la altura, la no presencia de sus mejores hombres y hasta el apoyo del público, algo que no puede ser considerado determinante.

En conclusión: Argentina no pudo traer el mejor equipo posible y, aunque esto se presenta como una ventaja para Colombia, hay que saber que los jugadores individuales siguen teniendo mejor ranking que los colombianos y es ahí donde hay que buscar sacar puntos, pues más allá de la superioridad con la que se llega al dobles, disputa que solo entregaría un punto, son los sencillos los que van a definir la clasificación.