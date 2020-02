El ser número uno del ranking mundial no le ha impedido a Novak Djokovic, tenista serbio, perder la humildad y recordar sus inicios, cuando jugaba tenis en las calles de su natal Belgrado; tal como se lo captó hace unos días, mientras disputaba un pequeño partido de dobles con unos niños que se encontraban 'peloteando' en inmediaciones de un barrio.

'Nole', quien se quedó con lo más alto de la clasificación, tras obtener el título del Abierto de Australia 2020, siempre se ha caracterizado por su carisma y esta ocasión no fue una excepción, pues no le importó unirse al partido como si fuera uno más y ellos, sin importar de quién se trataba, lo vincularon al partido que no está claro cuánto duró, pero en la que sí se podría intuir quién fue el ganador, pues había una ventaja clara para un lado de esa red imaginaria que dividía la calle.

Tras el título obtenido en el primer 'Grand Slam' del año, Djokovic planea jugar el ATP 500 de Dubai, posteriormente se dirigirá a Estados Unidos para jugar en Indian Wells y Miami y, luego de esta gira sobre superficies rápidas empezará su preparación para la disputa de Roland Garros, del que saldrá directamente hacia Wimbledon, a la espera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, uno de los grandes objetivos del tenista para esta temporada y una oportunidad que no quiere dejar pasar.

Actualmente el top cinco de la clasificación mundial está encabezado por el mencionado Djokovic con 9720 puntos y a este le siguen, Rafael Nadal con 9395, Roger Federer con 7130, Dominic Thiem con 7045 y Daniil Medvedev con 5890, cifras que evidencian que solo Nadal está cerca y que, a menos que algo extraordinario ocurra, este año el ranking también estará dominado por ellos dos.