La increíble reacción de Tsitsipas que le valió un regaño de su madre

En medio de la ATP Cup, se vivió un insólito hecho en el que el tenista número uno de Grecia recibió la reprimenda de su madre. Stefanos Tsitsipas no pudo controlar su molestia tras perder el primer set del partido contra el local Nick Kyrgios, hecho que se vio reflejado en su reacción, en la que sus familiares se vieron involucrados e intervinieron de manera directa, reprochando lo hecho.

Lea también: ¿Futuro definido? Juan Daniel Roa ya tendría equipo para 2020 tras salir de Santa Fe

Tsitsipas estampó su raqueta contra el banquillo dónde estaba sentado el capitán del equipo griego y padre del tenista, Apostolos Tsitsipas, tras perder el primer set ante el australiano Nick Kyrgios por 7-6(7), y se llevó una reprimenda de su madre y extenista Julia Apostoli, quien se acercó hasta donde se produjo la escena y cuestionó al tenista por lo ocurrido, sin que este mostrara reacción alguna.

Apostolos, quien se encontraba en la silla aledaña a la que recibió los impactos de la raqueta, mostró gestos de dolor tras lo ocurrido, motivando la reacción de Julia, su esposa. Sin embargo, parece que el acto del juvenil tenista, quien actualmente ocupa la sexta casilla del ranking de la ATP, no sirvió para que este mejorara su juego, pues el griego acabó perdiendo el partido por parciales de 7-6(7), 6-7(3) y 7-6(5), en un partido que duró más de dos horas y media y que estuvo lleno de emociones y buenos puntos.

Le puede interesar: Con James en plenas condiciones, Real Madrid entrenó para afrontar la Supercopa de España

Más allá de lo increíble de la situación, desde un sector de la prensa se consideró que los hechos ameritaban una descalificación, algo que no sucedió, pero que motivaría que la organización del torneo piense en una posible multa económica para el tenista.

Here's the moment Stefanos Tsitsipas injured his Dad Apostolos when he smashed his racket!!



(@ATPMedia @primevideosport 📹) pic.twitter.com/QDLgJlbrOh