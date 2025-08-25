La vida después del tenis profesional: Juan Sebastián Cabal habló de su retiro

Juan Sebastián Cabal ha sido, sin duda, uno de los tenistas más importantes que ha tenido Colombia en su historia. Cabal, antes e su retiro, conquistó 20 títulos en la modalidad de dobles siendo las victorias en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos las más importantes.

Ahora, el tenista caleño disfruta de su retiro y en diálogo con Deportes RCN y Antena 2 dio detalles de lo que es su nueva vida.

Después de tantos años en la élite del deporte, ¿Cómo ha sido adaptarse a una vida lejos de las competencias y los entrenamientos diarios?

El cambio es muy drástico, pues pasé de entrenar cinco o más horas al día, me recuperaba, que el fisio, que lo otro; viajamos muchísimo, ahora a tener una vida mucho más tranquila, en casa, con rutinas menos exigentes, pero como decía, yo cumplí ese ciclo y decidí por adaptarme a otra vida con mis dos hijos, uno de 8 y otro de 5 años de edad, niños que no paran porque se levantan a las 6:00 a. m., y se acuestan a las 8:00 p. m., y, a eso sumemos que si no hay colegio, es todo un día activadísimo, si están en sus actividades hago mi rutina y trabajo. Entonces no es que tenga muchas horas libres.