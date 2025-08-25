Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 11:12
La vida después del tenis profesional: Juan Sebastián Cabal habló de su retiro
Juan Sebastián Cabal ha sido uno de los tenistas más importantes que ha tenido Colombia.
Juan Sebastián Cabal ha sido, sin duda, uno de los tenistas más importantes que ha tenido Colombia en su historia. Cabal, antes e su retiro, conquistó 20 títulos en la modalidad de dobles siendo las victorias en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos las más importantes.
Ahora, el tenista caleño disfruta de su retiro y en diálogo con Deportes RCN y Antena 2 dio detalles de lo que es su nueva vida.
Después de tantos años en la élite del deporte, ¿Cómo ha sido adaptarse a una vida lejos de las competencias y los entrenamientos diarios?
El cambio es muy drástico, pues pasé de entrenar cinco o más horas al día, me recuperaba, que el fisio, que lo otro; viajamos muchísimo, ahora a tener una vida mucho más tranquila, en casa, con rutinas menos exigentes, pero como decía, yo cumplí ese ciclo y decidí por adaptarme a otra vida con mis dos hijos, uno de 8 y otro de 5 años de edad, niños que no paran porque se levantan a las 6:00 a. m., y se acuestan a las 8:00 p. m., y, a eso sumemos que si no hay colegio, es todo un día activadísimo, si están en sus actividades hago mi rutina y trabajo. Entonces no es que tenga muchas horas libres.
A lo largo de su carrera, ¿hubo algún momento en el que pensó en renunciar? ¿Qué lo motivó a seguir adelante?
Hay momentos muy infortunados sean bien por lesiones, o por los resultados, o simplemente mentalmente porque sí, y ahí es muy importante tener un equipo de trabajo y tener una persona adecuada (psicólogos, psiquiatras) porque te acercabas a ellos y te desahogabas hablando profundamente con un resultado que al final era seguir intentándolo. Y concluyo diciendo que cuando uno ve las cosas malas, siempre verás todo de color negro y gris; pero cuando uno está contento y bien mentalmente siempre se ve una luz o un objetivo porque luchar.
¿Qué papel ha jugado su familia en su trayectoria como deportista de alto rendimiento?
¡Todo! Al final la familia lo es todo. Un ejemplo que siempre pongo es que somos una mesa, en donde cada integrante representa las patas de la misma, y que cuando uno de ellos falta, la mesa se desequilibra o hasta se cae. Son todo porque hicieron parte de este sueño, se la jugaron conmigo y hoy les debo lo que soy y lo que logré.
Si pudiera volver a vivir un solo día de su carrera, ¿Cuál elegiría y por qué?
¡Ufffff! Wimbledon 2019, aunque tengo dos momentos inolvidables, sí quiero dejar en claro que ‘La Catedral’ representa muchísimo para lo que fue nuestra carrera, para el tenis de Colombia, para nosotros como pareja, pero si personalmente tengo que escoger, elijo el Abierto de EE. UU., porque ahí estaban mi hijo mayor y mi esposa, y tenerlos a ellos todos los días junto a mí, y a él durante la ceremonia de entrega del trofeo fue una vivencia que me llenó muchísimo, pero obviamente como carrera profesional, es Wimbledon.
Fuente
Antena 2