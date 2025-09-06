Las dos nuevas estrellas del tenis en la final del US Open 2025

Sinner un poco más complicado

El actual número uno del mundo demostró su jerarquía llegando a una nueva final de una de las 4 grandes, recordemos que Sinner defiende los 2000 puntos que da el US Open ya que es el vigente campeón.

El recorrido de Jannik si bien también muy aplastante como el de Alcaraz, ha tenido más complicaciones, sobre todo en la semifinal donde un valiente Aliassime le disputó un gran partido e incluso lo hizo ver superado y complicado. Sin embargo, el italiano mostró jerarquía y se logró imponer en 4 sets y con esto se convirtió en el primer tenista nacido después del 2000 en llegar a 300 victorias en su carrera.

La final de este torneo se disputará el domingo 7 de septiembre de 2025 a partir de la 1:00 p.m. donde el ganador se llevará no solo el título ni el número uno sino también una bolsa de premios de 5 millones de dólares.