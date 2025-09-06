Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 12:16
Las dos nuevas estrellas del tenis en la final del US Open 2025
Una nueva final entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner
El US Open 2025 ha dejado dos grandes protagonistas que se verán las caras en la final del 7 de septiembre de 2025.
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han desarrollado una nueva rivalidad que parece haber llegado para quedarse en el mundo del tenis. Los número uno y dos del ranking se medirán en una nueva final, esta vez en el US Open en donde además de pelear por el título también estarán disputando el lugar de número uno del mundo.
Así llega Carlos Alcaraz
Con un impresionante recorrido, el español llega a la final como favorito para hacerse con el título y volver ser número uno del mundo.
El recorrido de Carlos en este certamen se ha basado en victorias apabullantes contra todos sus rivales, viene de hacer un torneo perfecto en el que no se le ha escapado ningún set, registrando 3-0 en todos los partidos disputados. Llega tras vencer a Novak Djokovic en la semifinal con un contundente 6-4 7-6 6-2, en donde el serbio no tuvo ninguna oportunidad con el poderío español.
Sinner un poco más complicado
El actual número uno del mundo demostró su jerarquía llegando a una nueva final de una de las 4 grandes, recordemos que Sinner defiende los 2000 puntos que da el US Open ya que es el vigente campeón.
El recorrido de Jannik si bien también muy aplastante como el de Alcaraz, ha tenido más complicaciones, sobre todo en la semifinal donde un valiente Aliassime le disputó un gran partido e incluso lo hizo ver superado y complicado. Sin embargo, el italiano mostró jerarquía y se logró imponer en 4 sets y con esto se convirtió en el primer tenista nacido después del 2000 en llegar a 300 victorias en su carrera.
La final de este torneo se disputará el domingo 7 de septiembre de 2025 a partir de la 1:00 p.m. donde el ganador se llevará no solo el título ni el número uno sino también una bolsa de premios de 5 millones de dólares.
Fuente
Antena 2