Laver Cup 2025: definidos los 12 tenistas que participarán; hay sensible baja
El certamen enfrentan a jugadores de Europa contra tenistas del resto del mundo.
El español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, liderará al equipo de Europa en la Laver Cup 2025 que se disputará en septiembre en San Francisco (Estados Unidos), aunque no podrá contar como compañero con el italiano Jannik Sinner, primera raqueta del circuito.
Tal y como confirmó la organización del evento, ya se conocen los 12 jugadores (6 por equipo) que se enfrentarán del 19 al 21 de septiembre en esta octava edición, en la que el 'Equipo mundial' se enfrentará al 'Equipo Europa' en el torneo que lleva el nombre del extenista australiano Rod Laver, múltiple ganador de Grand Slam.
Definidos los tenistas que competirán la Laver Cup 2025
Alcaraz, reciente ganador del Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) ante Sinner, estará acompañado por el alemán Alexander Zverev (3), el danés Holger Rune (11), el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik (16) y el italiano Flavio Cobolli. El extenista francés Yannick Noah será el capitán del equipo.
En el equipo rival destaca la presencia estadounidense, con Taylor Fritz (4), Ben Shelton (6), Tommy Paul (14) y Francis Tiafoe (17). El brasileño Joao Fonseca (44) y el argentino Francisco Cerúndolo (19) completan el conjunto que hasta ahora solo ha ganado dos ediciones, por cinco de los europeos, y que en 2025 tendrá como capitán al estadounidense Andre Agassi.
Así es el formato de la Laver Cup
Los seis jugadores de cada equipo deben competir en un partido individual durante los dos primeros días, además, al menos cuatro de los seis jugadores deben jugar en la categoría de dobles.
Cada victoria en un partido vale un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo, y el primer equipo que alcance los 13 puntos gana la Laver Cup, que se llevará a cabo en el Chase Center de San Francisco, Estados Unidos.
