Laver Cup 2025: definidos los 12 tenistas que participarán; hay sensible baja

El español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, liderará al equipo de Europa en la Laver Cup 2025 que se disputará en septiembre en San Francisco (Estados Unidos), aunque no podrá contar como compañero con el italiano Jannik Sinner, primera raqueta del circuito.



Tal y como confirmó la organización del evento, ya se conocen los 12 jugadores (6 por equipo) que se enfrentarán del 19 al 21 de septiembre en esta octava edición, en la que el 'Equipo mundial' se enfrentará al 'Equipo Europa' en el torneo que lleva el nombre del extenista australiano Rod Laver, múltiple ganador de Grand Slam.

