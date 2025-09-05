Leyenda vs Futuro en la semifinal del US Open
Partidazo en la semifinal del US Open, el español y el serbio en busca de la final
El 5 de septiembre de 2025 se enfrentan por primera vez en un US Open Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.
Para el noveno enfrentamiento entre ellos llega la semifinal del abierto de Estados Unidos, el serbio se impone con 5 victorias contra 3 al español, en un duelo que promete ser épico se enfrentan el campeón del certamen en 2022 contra el máximo ganador de Grand Slams.
Alcaraz llega intratable
Tras ganar el ATP de Cincinnati por el retiro de Sinner, Alcaraz tomó rumbo en busca de otro título en el US Open. En un impresionante nivel, el español llega a semifinales sin haber perdido un solo set en todo el torneo, cinco 3-0 consecutivos dejando por el camino rivales como Lehecka o Darderi. El tenista número 2 del mundo que va en busca de ese primer lugar se enfrenta a un veterano Djokovic que viene de ganarle sus dos más recientes enfrentamientos, la final de Juegos Olímpicos y los cuartos de Australia, Carlos Alcaraz busca romper esa racha y llegar a una nueva final en esta temporada donde ha estado intratable.
Nole quiere seguir agrandando su figura
Mientras tanto Djokovic, que arrastra unas leves molestias musculares, ha tenido un camino más complicado, tres de sus partidos los ganó 3-1 y los otros dos 3-0 pero hay que tener en cuenta que viene de eliminar al local y número 4 del mundo Taylor Fritz en cuartos de final. Nole ya cuenta con 4 títulos en Nueva York, 2011, 2015, 2018, 2023.
Que les espera en la final
El partido dará arranque justo después de finalizar la primera semifinal femenina, alrededor de las 2 de la tarde. Por el otro lado del cuadro está el favorito y número uno del mundo Jannick Sinner que medirá fuerzas con Aliassime.