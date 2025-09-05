Leyenda vs Futuro en la semifinal del US Open

El 5 de septiembre de 2025 se enfrentan por primera vez en un US Open Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

Para el noveno enfrentamiento entre ellos llega la semifinal del abierto de Estados Unidos, el serbio se impone con 5 victorias contra 3 al español, en un duelo que promete ser épico se enfrentan el campeón del certamen en 2022 contra el máximo ganador de Grand Slams.