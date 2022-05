"Los abucheos me afectaron": Camila Osorio justifica su eliminación de Roland Garros

Camila Osorio vio frustrado su paso a la tercera ronda de Roland Garros este miércoles al caer por doble 6-3 frente a la local Diane Parry, y posterior al duelo mostró su frustración por la eliminación.

Derrotada por la francesa, quien jugó con el público a su favor, la colombiana reconoció que los abucheos de los miles de espectadores de la Simone Mathieu le afectaron, pero asumió que tiene que aprender a vivir con situaciones así.

¿Qué dijo Camila Osorio tras la eliminación de Roland Garros?

"Para ser honesta, me afectó, nunca me había pasado que me abuchearan pero, como todo, es aprender" a vivir con ello, refirió Osorio, de 20 años y 66 del circuito WTA.

Preguntada por si le pareció en algún momento el público local irrespetuoso, la tenista señaló que "va a haber público a favor y en contra" y recordó que en la más reciente edición de la Copa Colsanitas (en Bogotá), sucedió lo contrario, los asistentes estuvieron de su lado.

No obstante, la tenista manifestó: "A muchos les ha pasado y hay que convivir con ello, no ha sido por eso que perdí, pero sí que me afectó y me dio un poco de pena después del partido".

Osorio, quien mejoró con la segunda ronda la marca de 2019, se felicitó por estar de nuevo en buena forma y encadenando partidos, después de haber superado una larga lesión.

Es menester que la cucuteña volverá a estar presente en las canchas de Francia este 26 de mayo por la primera ronda del cuadro de dobles junto a la rumana Irina Camelia Begu, enfrentando a la dupla compuesta por Chan Hao-ching y Shuko Aoyama.