Los favoritos cumplieron en su debut y ganaron en la ATP Cup

Las principales favoritas España y Serbia, lideradas por el número uno y dos mundial Rafael Nadal y Novak Djokovic, cumplieron en su debut en la Copa ATP tras imponerse a los equipos de Georgia y Sudáfrica. También arrancaron con buen pie la competición por equipos organizada por la ATP Francia, Japón, Argentina y Croacia, quienes vencieron a Chile, Uruguay, Polonia y Austria respectivamente.



El combinado español cumplió con las expectativas y se estrenó con victoria tras acabar con las esperanzas de Georgia, país al que venció por 3-0. El castellonense Roberto Bautista Agut, noveno clasificado mundial, fulminó al georgiano Aleksandre Metreveli, 679º clasificado, en el primer punto de la noche tras vencer por un doble 6-0. Más tarde, Nadal remató la faena iniciada por su compatriota y doblegó a Nikoloz Basilashvili, por 6-3 y 7-5, en un meritorio encuentro del georgiano. Pablo Carreño y Feliciano López, por su parte, sumaron su punto en el dobles.



De otro lado, no tuvo una tarea fácil el número dos mundial Djokovic, quien derrotó al sudafricano Kevin Anderson por 7-6 (5) y 7-6 (6) en un partido que superó las dos horas. El otro punto individual para los serbios fue obra de Dusan Lajovic, quien se impuso a Lloyd Harris por 3-6, 7-6(4) y 6-3. En el dobles, Nikola Cacic y Viktor Troicki redondearon el pleno serbio.

Le puede interesar: Lo que le quedará a Nacional por el fichaje de Cantillo al Corinthians



Por su parte, el equipo galo fue el primero en vencer en la segunda jornada de la Copa ATP tras imponerse a Chile por 2-1 en el primer turno de la mañana. Ambos individuales tuvieron tinte francés, después de que Benoit Paire acabara con las esperanzas de Nicolás Jarry por 6-7 (3), 6-3 y 6-3, y Gael Monfils hiciera lo propio con Cristian Garín por 6-3 y 7-5. Sin embargo, los chilenos no se despidieron en su estreno sin sumar un punto en su casillero, pues la pareja formada por los mismos Jarry y Garín acabaron con los veteranos Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin por 7-5 y 6-3.



Tampoco pudo comenzar con buen pie Uruguay después de caer estrepitosamente en los individuales frente a Japón. Go Soeda no tuvo contemplaciones con el número dos uruguayo Martín Cuevas después de endosarle un contundente 6-1 y 6-3; mientras que Yoshihito Nishioka firmó una réplica del primer partido e impuso un contundente 6-0 y 6-1 ante Pablo Cuevas.



El equipo japonés siguió igual de solvente en el dobles, pues remató el tercer punto tras la victoria consumada por Toshihide Matsui y Ben McLahlan ante Ariel Behar y Pablo Cuevas por 7-6 (5) y 6-4.



De otro lado, Argentina sí que pudo arrancar con buen pie su camino en la Copa ATP y consiguió la primera victoria para un equipo sudamericano. En individuales Guido Pella doblegó a Kamil Majchrzak por 6-2, 2-6 y 6-2, mientras que su compatriota Diego Schwartzman se vio sorprendido por un combativo Hubert Hurkacs tras caer por 4-6, 6-2 y 6-3.

Lea también: "Me gustan los desafíos", advierte Fernando Alonso antes del Dakar



El punto decisivo resultó albiceleste después de que los veteranos Máximo González y Andrés Molteni vencieran a los polacos Hurkacz y Lukas Kubot por 6-2 y 6-4.



Croacia también arrancó con victoria en la Copa ATP después de sentenciar por la vía rápida tras los dos partidos individuales ante una Austria liderada por Dominic Thiem. El veterano Marin Cilic consiguió remontar y venció ante Dennis Novak por 6-7 (4), 6-4 y 6-4, mientras que Borna Coric dio la sorpresa tras desesperar al cuarto clasificado mundial Thiem, al que ganó por 7-6(4), 2-6 y 6-3.