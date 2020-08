Los hermanos Bryan, la pareja más exitosa del tenis, anuncian su retiro

Este jueves 27 de agosto el tenis le dice adiós a la pareja más exitosa que ha tenido este deporte después de que Bob y Mike Bryan anunciaran su retiro de la actividad profesional, luego de más de 20 años de carrera.

Los hermanos Bryan, hoy con 42 años, se retiran con un envidiable palmarés tras haber conseguido 119 títulos juntos, entre los que se destacan 16 Grand Slams, cinco ATP World Tour Finals, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y una Copa Davis.

Le puede interesar: Lakers y Clippers, a favor de cancelar la temporada en protesta por ataque policial

Bob y Mike son la segunda pareja que ha conseguido el denominado Golden Slam, reconocimiento que se le da a los tenistas que consiguen la victoria en lso cuatro Grand Slams y además la presea dorada de las Olímpiadas.

Las pareja estadounidense se retira con el récord de ser los que más tiempo estuvieron en el primer lugar del escalafón de la ATP en las denominaciones de semanas totales y semanas consecutivas.

Lea también: Cambio de última hora en nómina del Arkéa que acompañará a Nairo en el Tour de Francia

"Ambos sentimos en nuestras entrañas que es el momento adecuado. A esta edad se necesita mucho trabajo para salir y competir. Nos encanta seguir jugando, pero no nos encanta tanto preparar nuestros cuerpos para salir. La recuperación cada vez es más dura. Sentimos que fuimos competitivos este año, el año pasado, el año anterior. Queremos dejarlo ya mismo, cuando todavía nos queda un buen tenis", indicado los extenistas en un comunicado.

Living legends.



Bob & Mike Bryan have called time on their incredible careers 👏@Bryanbrothers @bryanbros