Camila Díaz - RCN Radio
Tenis
Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 09:39

Lukas Klein vs. Adriá Soriano EN VIVO 12 de septiembre: Hora y canal para ver la Copa Davis

En el segundo partido del día para Colombia se enfrenta Adriá Soriano con Lukas Klein.

Para el segundo partido del día y de la fecha el colombiano Adriá Soriano se enfrenta con el eslovaco Lukas Klein, la diferencia entre ambos en el ranking ATP es abismal, el colombiano está en la posición 331 mientras que su rival es el 121 del mundo.  

El colombiano que viene de perder en octavos de final en Mallorca buscará dar la sorpresa en esta fecha de la Copa Davis contra un Klein que perdió en Estambul frente a su compañero Milos Karol.  

Horarios del partido 

Colombia, Perú y Ecuador: 11:10 

México: 10:10 

Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay: 12:10 

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:10 

