Marcelo Ríos sin filtro: criticó a los homosexuales y elogió a Trump y a Maduro

Marcelo Ríos no se guarda nada cuando opina y en una entrevista con el diario 'La Tercera' de su país dejó varias declaraciones que lo tienen en el 'ojo del huracán'. El 'Chino', como se lo conoce popularmente, no deja de ser un referente para el tenis de su país y de toda Latinoamérica, teniendo en cuenta lo mucho que hizo en su etapa como tenista activo. Sin embargo, ha tenido varios problemas y entredichos porque cuando habla lo hace sin ningún filtro, tal como sucedió en esta ocasión.

En primera instancia arrancó hablando de cómo se maneja el tema del dóping en la ATP: "La ATP se maneja mal en ese ámbito. Te pasan una lista donde hay millones de cosas que nunca viste en tu vida. En un momento la agarraron con los argentinos. Lo que pasó con Korda (doping en 1998) es para sacar ventaja. Justo en un grand slam, que yo podría haber ganado. Ganó siete partidos, llegó a la final como avión. Al mes, jugué con él y le gané. Ahora uno se ríe, pero en sus récords quedó que ganó un grand slam".

Y se refirió a Andre Agassi: "Lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro como la más mierda que existe. Puros gringos metidos. En esa época los masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras".

Pero no paró ahí, tambén habló de la política en su país: "Lo que sí veo es que (Piñera) tiene poca mano dura. Trump acá dice que mañana va a matar al 'hueón' de Irak y lo mata. Tiene al país bien derecho. ¿Toque de queda? Tú dices en democracia no hay toque de queda, pero ahí se lo pasaron por la raja. Yo con Maduro nada, ha hecho mierda a su país, pero tiene personalidad".

Y tocó un tema álgido, refiriéndose a la homosexualidad: "Ver dos (hombres) dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen. Tengo uno (hijo), un hombre, y trato de criarlo como hombre. Como soy yo. Pero si sale 'monopatín' (homosexual), qué voy hacer; tendré que aceptarlo como es, es mi hijo. Pero ojalá no sea así, porque no estoy preparado".

Finalmente concluyó hablando de tenis y analizó la actualidad de Cristian Garín, una de las mejores raquetas australes de la actualidad: "Creo que Garin ha mejorado harto y, más que mejorar de golpes, ha mejorado mentalmente. Sí creo que tiene que ser más perro. Por ejemplo, en una corta, Schwartzman le dice “vos sos boludo” y Garin no hizo nada. Yo si fuera Garin, le hubiera respondido 'qué te pasa, enano de mierda'".