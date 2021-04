María Camila Osorio avanzó a cuartos de final; resultados de la Copa Colsanitas

Se cumplieron en su totalidad los octavos de final de la Copa Colsanitas WTA y la colombiana María Camila Osorio sigue con vida al clasificar a cuartos de final tres superar con parciales 6-3 y 6-3 a la checa Tereza Martincová en una hora y 37 minutos de partido.

Durante este jueves también avanzaron a la tercera ronda del torneo la francesa Harmony Tan y la eslovena Tamara Zidansek.

De esta manera, la colombiana María Camila Osorio, la francesa Harmony Tan, la eslovena Tamara Zidansek, la suiza Stefanie Vogele, la italiana Sara Errani, las españolas Lara Arruabarrena y Nuria Parrizas y la búlgara Viktoriva Tomoya clasificaron a cuartos de final y siguen en búsqueda del título del certamen que se realiza en el Country Club de Bogotá.

Los emparejamientos de la tercera ronda, que se jugarán este viernes 9 de abril se jugarán de la siguiente manera:

Viktoriya Tomova Vs. Nuria Parrizas Díaz

Tamara Zidansek Vs. Sara Errani

Stefanie Vogele Vs. María Camila Osorio

Harmony Tan Vs. Lara Arruabarrena

Resultados de este jueves en la Copa Colsanitas:

Harmony Tan a DanielaSeguel 4-6 y 6-7

Tamara Zidansek a Giulia Gattio 6-2 y 6-3

María Camila Osorio a Tereza Martincová 6-3 y 6-3