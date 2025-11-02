Masters 1.000 de París: hay nuevo número 1 del mundo tras disputarse la final

El italiano Jannik Sinner se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime, por 6-4 y 7-6 (4), en la final del Masters 1.000 de París, el primero de esta categoría que gana esta temporada, arrebatando de paso el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz.



Con su vigésimo sexto triunfo consecutivo bajo techo, el transalpino, que ha ido de menos a más en el torneo, levantó su quinto título del año, el número 23 de su carrera y el quinto Masters 1.000, el primero desde el obtenido el año pasado en Shanghai.

