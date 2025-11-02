Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 17:54
Masters 1.000 de París: hay nuevo número 1 del mundo tras disputarse la final
Este domingo se llevó a cabo la final del certamen disputado en la capital francesa.
El italiano Jannik Sinner se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime, por 6-4 y 7-6 (4), en la final del Masters 1.000 de París, el primero de esta categoría que gana esta temporada, arrebatando de paso el número 1 del mundo al español Carlos Alcaraz.
Con su vigésimo sexto triunfo consecutivo bajo techo, el transalpino, que ha ido de menos a más en el torneo, levantó su quinto título del año, el número 23 de su carrera y el quinto Masters 1.000, el primero desde el obtenido el año pasado en Shanghai.
Lea también: Red Bull aparta a importante corredor por dopaje
En otras noticias: Egan Bernal y Nairo Quintana opinaron sobre el nivel de Tadej Pogacar
Sinner no tuvo rival en el Masters 1.000 de París
Después de haberse impuesto el domingo pasado en Viena, el transalpino continúa su exitoso año. Desde Wimbledon solo ha perdido tres partidos, dos de ellos por retirada y en un año en el que pasó varios meses inactivo para cumplir una sanción por dopaje, suma dos Grand Slam, un Masters 1.000 y dos títulos más.
Tras la eliminación de Alcaraz en su entrada en juego, Sinner, de 24 años, no ha tenido rival en un torneo en el que hasta este año solo había ganado un partido en tres participaciones, logrando el título sin haber perdido un set, algo que no ocurría en un Masters 1.000 desde que el español ganara Indian Wells en 2023.
Hay nuevo número 1 del mundo en el ranking de la ATP
Sinner se coloca de nuevo en la cúspide del tenis, puesto que había cedido al español Carlos Alcaraz en agosto pasado, algo que sucedió tras su derrota en la final del Abierto de Estados Unidos contra el español.
Una reconquista que puede ser de corta duración, puesto que en el Trofeo de Maestros de Turín defiende título y 1.500 puntos, mientras que a Alcaraz le bastan con tres victorias para recuperar el número 1 y acabar la temporada con él, algo que ya consiguió en 2022.
Es la segunda vez que Sinner se coloca como número 1 del mundo, algo que logró por vez primera el junio de 2024, tras haber alcanzado la semifinal de Roland Garros. Entonces lo mantuvo 53 semanas hasta que Alcaraz se lo arrebató en la final de Nueva York.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2