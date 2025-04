Mediorreal y Lares se despiden con la frente en alto de la Copa Colsanitas: ¿Qué les espera?

Los nervios de que te esté viendo mucha gente ayudan a enfocarme a querer hacer sentir que se sientan orgullosos de mí. A mi me gusta mucho jugar en la altura, esta es mi casa aunque no esté en Cali, pero estoy super agradecida con todos los que me vinieron a ver, contar con el apoyo de los niños pequeños que me pedían fotos, el autógrafo, la verdad fue muy lindo y por ahora tengo que prepararme para una gira de un mes en Bolivia que son ITF Junior de 14 a 18 años del circuito mundial.