Mirka Vavrinec, esposa de Federer, detrás de su éxito: "ella fue tenista profesional antes que yo"

Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia, anunció su retiro y con él, muchas historias que siempre quedarán en el recuerdo de los aficionados a este deporte y al talento que demostró el suizo en todas las canchas del mundo.

En todo su éxito, Federer siempre evidenció que tuvo como sostén en cada momento a Mirka Vavrinec, su esposa y a quien conoció durante los Juegos Olímpicos del 2000, teniendo en cuenta que ella también tuvo su proceso como profesional en este deporte.

Ella tres años mayor que él, siempre fue impactante en la vida del deportista, quien aceptó que "fue tenista profesional antes que yo, porque tenía más experiencia cuando yo llegué al tour, y porque sabía lo que era el trabajo duro; yo estaba aprendiendo lo que era".

"Me hizo crecer y madurar en los primeros años. Después, el apoyo que recibí de ella fue siempre amor incondicional. Siempre estuvo ahí para ayudarme. Me hizo más fácil la vida, sin importar que yo ganara o perdiera. Siempre voy a tenerla en mi esquina y me da gran estabilidad” añadió el suizo en una entrevista al diario La Nación en 2019.

Mirka, la mujer que ha sido esencial en los logros de Federer, se retiró del tenis en 2002 por una lesión en el pie pero el año anterior a que eso ocurriera, vivió un momento brillante tras participar en los cuatro Grand Slam del momento y adjudicarse un puesto en el ranking de la WTA.

Por ahora, estos dos grandes deportistas se dedicarán a la familia, pero sin duda, la esposa del suizo también extrañará celebrar títulos al lado del hombre al que le ayudó a construir su exitosa carrera.