Nadal preocupado y Schwartzman molesto por cancelación de Indian Wells

El tenista español Rafael Nadal dijo el domingo que está estudiando sus siguientes pasos tras la cancelación de última hora del torneo Indian Wells por la epidemia del coronavirus, mientras el argentino Diego Schwartzman lamentó la poca información que están recibiendo los jugadores.

"Probablemente todos habéis oído las noticias. Indian Wells cancelado. Nosotros estamos aquí y todavía decidiendo qué es lo siguiente", escribió Nadal en su cuenta de Twitter, sin dar más detalles.

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.