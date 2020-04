Nick Kyrgios es un tenista diferente a todos y lo demuestra con cada una de sus acciones dentro y fuera de las canchas, las mismas que son cuestionadas por muchos quienes, aunque no ponen en duda su talento, sí consideran que se sale de los parámetros, se excede con sus comportamientos irreverentes y, muchas veces, sobrepasa el reglamento de caballeros que se establece en el 'deporte blanco'.

Por eso, tras haber mostrado sus tatuajes en honor a Kobe Bryant, quien fuera uno de sus máximos ídolos y a quien considera uno de los grandes íconos del deporte, también homenajeó a LeBron James, otro jugador que podría hacerse grande con los Lakers, una de las grandes figuras de la NBA en la actualidad y un basquetbolista que lleva varios años brillando en el más alto nivel.

En ese sentido, Kyrgios habló en un video publicado en sus redes sociales: "Quería tatuarme algo de Kobe después de todo lo que ha pasado; me puse su camiseta el día que murió en el partido de cuarta ronda del Abierto de Australia, lloré demasiado. Veo el baloncesto todos los días y es una parte importante de mi vida. Nunca podré imitar lo que hizo Kobe, pero habrá momentos en mi vida en los que lo intentaré".

Pero además de referirse a sus nuevos tatuajes, también envió un mensaje a sus críticos, muchos de los cuales son colegas contra los que compite en los diferentes torneos: "Era uno de los jugadores más tatuados, pero a partir de ahora soy el que más tatuajes tiene. El tenis es un deporte de blancos, de tradiciones, no tiene nada que ver con la NBA donde la mayoría de los jugadores son tatuados. Esas son las razones por las que me critican; no es que haya hecho algo malo, pero mi forma de ser y mi imagen es algo que el tenis nunca ha visto antes. Porque el tenis es un deporte diferente".