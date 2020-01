Nicolás Jarry, suspendido provisionalmente por dopaje

El tenista chileno Nicolás Jarry ha sido suspendido provisionalmente por dar positivo en sustancias prohibidas durante la disputa de las pasadas Finales de la Copa Davis, en Madrid.

Jarry, número 78 del mundo, dio positivo en una muestra de orina en Ligandrol y Stanozol, dos sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Anti Dopaje (WADA). La Federación Internacional de Tenis anunció este martes la suspensión.



"Éste es de los momentos más duros que me ha tocado afrontar en mi vida. Los niveles de estas sustancias son tan increíblemente bajos que equivalen a una trillonésima parte de un gramo, niveles tan bajos que ninguna sustancia podría haberme proporcionado ningún beneficio para mejorar mi rendimiento", se defendió Jarry en redes sociales.



"Quiero aclarar que nunca he tomado a propósito ninguna sustancia prohibida en mi carrera y, de hecho, me opongo completamente al dopaje. Estos próximos días dedicaré todo mi tiempo y empuje para averiguar de dónde provienen estas sustancias, para que mi equipo legal y yo podamos aclarar de forma rotunda esta situación", añadió.



El tenista de 24 años entregó la muestra de orina el pasado 19 de noviembre durante la disputa de la Copa Davis con su país, Chile.



El pasado 4 de enero fue acusado de romper las reglas antidopaje y este 14 de enero ha sido suspendido provisionalmente a la espera de que Jarry pueda impugnar.



"Quiero, además de demostrar mi inocencia, usar en el futuro lo que me está sucediendo como ejemplo para todos los atletas jóvenes, de modo que casos como este nunca vuelvan a suceder. Digo esto porque parece un caso de contaminación cruzada una multivitaminas fabricadas en Brasil, que mi médico me recomendó tomar, ya que tenían la garantía de no llevar sustancias prohibidas", apuntó el tenista.



Jarry, que llegó a ser 38 del mundo el pasado mes de julio, participó en la pasada ATP Cup, perdiendo los tres partidos que jugó. Tras no conseguir pasar la fase previa del torneo de Adelaida, su próxima parada en el calendario era el primer Grand Slam de la temporada en Melbourne.

El chileno, ganador de un título ATP, no consigue una victoria en el circuito desde julio, en el pasado torneo de Bastad, en Suecia, donde se alzó campeón.



Jarry es además nieto de Jaime Fillol, tenista chileno de los años 60 y 70 que fue uno de los fundadores de la ATP.