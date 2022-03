"No me esperaba esto": confirman el tiempo de baja que tendrá Rafael Nadal

El tenista español Rafael Nadal sufre una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo el pasado sábado en el partido de semifinales de Indian Wells contra su compatriota Carlos Alcaraz y permanecerá de baja entre cuatro y seis semanas.

"Estoy triste y hundido", declaró Nadal al conocer el diagnóstico de su lesión realizada este martes en Barcelona por el doctor Ángel Ruiz-Cotorro "tras las pruebas pertinentes RMN y TAC".

"Don Rafael Nadal Parera presenta después de realizadas las pruebas pertinentes RMN y TAC, una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo", precisa Ruiz-Cotorro.

"No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación. Una vez más agradecer a todos el apoyo", añade el tenista balear.

Rafa Nadal volvió a España este martes tras perder la final de Indian Wells frente al estadounidense Taylor Fritz. En el transcurso del partido, el mallorquín se quejó de que respiraba "como si tuviera una aguja en el pecho" y tuvo que ser atendido por los servicios médicos del torneo ATP 1000.

Nada mas aterrizar en Madrid, se dirigió a Barcelona donde le atendió su equipo médico dirigido por el doctor Ruiz-Cotorro.

La lesión supone un revés importante para el tenista número 3 del mundo, que en las próximas semanas iba a preparar la temporada en tierra batida para afrontar los torneos de Montecarlo, Conde de Godó, Roma y Roland Garros.