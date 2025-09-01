Cargando contenido

Nicolás Mejía, tenista colombiano en Copa Davis
Camila Díaz - Sistema Integrado Digital RCN Radio
Tenis
Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 14:15

Nómina confirmada de Colombia para la Copa Davis

El equipo colombiano enfrentará a Eslovaquia.

Alejandro Falla, capitán de la Selección Colombia de tenis, dio a conocer la lista de jugadores convocados para enfrentar a Eslovaquia en la Copa Davis.

Colombia no contará con Daniel Galán, mejor tenista colombiano ubicado en el ranking de la ATP, sí tendrá disponibles a Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Miguel Tobón, Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez.

La serie entre Colombia y Eslovaquia se va a disputar en Peugeot Arena de Bratislava en superficie dura entre el 12 y 13 de septiembre.

El enfrentamiento hace parte del Grupo Mundial ! y el ganador se quedará con un lugar en la etapa clasificatorio rumbo a las finales.

Nómina de Colombia para la Copa Davis

Nicolás Mejía

Adriá Soriano

Miguel Tobón

Nicolás Barrientos

Cristian Rodríguez

Capitán: Alejandro Falla

Fuente
Antena 2
