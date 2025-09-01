Nómina confirmada de Colombia para la Copa Davis

Alejandro Falla, capitán de la Selección Colombia de tenis, dio a conocer la lista de jugadores convocados para enfrentar a Eslovaquia en la Copa Davis.

Colombia no contará con Daniel Galán, mejor tenista colombiano ubicado en el ranking de la ATP, sí tendrá disponibles a Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Miguel Tobón, Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez.