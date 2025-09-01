Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 14:15
Nómina confirmada de Colombia para la Copa Davis
El equipo colombiano enfrentará a Eslovaquia.
Alejandro Falla, capitán de la Selección Colombia de tenis, dio a conocer la lista de jugadores convocados para enfrentar a Eslovaquia en la Copa Davis.
Colombia no contará con Daniel Galán, mejor tenista colombiano ubicado en el ranking de la ATP, sí tendrá disponibles a Nicolás Mejía, Adriá Soriano, Miguel Tobón, Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez.
La serie entre Colombia y Eslovaquia se va a disputar en Peugeot Arena de Bratislava en superficie dura entre el 12 y 13 de septiembre.
El enfrentamiento hace parte del Grupo Mundial ! y el ganador se quedará con un lugar en la etapa clasificatorio rumbo a las finales.
Nómina de Colombia para la Copa Davis
Nicolás Mejía
Adriá Soriano
Miguel Tobón
Nicolás Barrientos
Cristian Rodríguez
Capitán: Alejandro Falla
Fuente
Antena 2