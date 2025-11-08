Novak Djokovic logra el título 101 de su carrera en Atenas 

El histórico tenis Novak Djokovic derrotó este sábado al italiano Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Atenas, uno de los últimos torneos del circuito de este 2025, para conseguir a los 38 años su título número 101 en la ATP y sigue soñando con superar los números de sus máximos contrincantes.

El número 5 de la clasificación actual terminó ganando con parciales de 4-6, 6-3 y 7-5 en un duelo lleno de muchas emociones que duró casi tres horas y que por fortuna para el serbio no le dejó complicaciones físicas en este remate de la temporada.

Ahora Djokovic quedó a solo dos títulos del récord de 103 consagraciones que logró su rival del 'Big three', Roger Federer, y a ocho de los 109 trofeos récord del estadounidense Jimmy Connors cuando entre los 80´s y los 90´s se consolidó como uno de los tenistas más importantes de la historia.

Novak Djokovic ahora espera confirmar lo que sería su participación en el ATP Finals 2025 que se jugará en Turín, Italia y que ya tiene confirmados los duelos de la primera ronda.

De confirmar su presencia en el torneo que cierra la temporada, Djokovic se estará midiendo en la primera a Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur y Taylor Fritz, esto después del sorteo de la competición quien se realizó al finalizar la semana pasada y que tiene como vigente campeón a Jannik Sinner.

Djokovic, quien ha ganado siete veces el torneos Masters, espera seguir sumando conquistas en su palmarés entendiendo que con la llegada de una nueva generación de grandes tenistas las opciones cada vez se reducen más para él que lleva desde 2003 en el circuito sin grandes interrupciones.

