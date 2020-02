Nick Kyrgios es, por varias razones, el tenista más polémico de la actualidad y bajo ese rótulo se ha hecho conocer en varios lugares del mundo, en donde ya no es tan bien recibido como en un comienzo y su distanciamiento con el público es evidente, algo que se comprobó en una nueva edición del ATP 500 de Acapulco, al que llegó como vigente campeón y con varias molestias físicas que le impidieron completar su primer partido.

El australiano perdió 6-3, el primer set, en su estreno del torneo contra el francés Ugo Humbert y, aunque la idea era que continuara en el encuentro, su decisión final fue el retiro, acusando fuertes dolores en su muñeca, que lo tienen a maltraer hace algunos meses y le han significado un pequeño distanciamiento de las canchas, en donde no aparecía desde que fue eliminado por Rafael Nadal en el Abierto de Australia.

Finalizado el encuentro y tomada la decisión por parte del australiano de 24 años, el público mexicano no lo despidió muy bien, por lo que, más allá de su esfuerzo para jugar, se marchó entre rechiflas y algo más, luego de no haber podido mostrar su tenis y no poder hacer vibrar al público como lo hizo el año anterior, cuando además de buenas jugadas tuvo varios cruces con los espectadores presentes, algo que permanece en el recuerdo de los mexicanos y que no dejaron pasar en esta ocasión.

Esto dejó visiblemente molesto al tenista, quien terminado el partido mostró su malestar. "No estoy bien, traté de venir aquí, traté de jugar. He estado hablando con la prensa durante el torneo, he estado ayudando. Traté de ofrecer al público un poco de tenis. ¿Y ellos me irrespetan?", sentenció de manera contundente.

Vale la pena recordar que Kyrgios era uno de los favoritos para la presente edición de Acapulco, sin embargo, ahora Rafael Nadal y Alexander Zverev se quedaron con ese lugar. Por otra parte, el australiano se mantiene bajo advertencia de la ATP luego de su mal comportamiento en 2019, situación que ha generado un cambio en su actitud, el cual fue visible en el Abierto de Australia, cuando se vinculó a una buena causa para combatir los daños generados por los múltiples incendios.