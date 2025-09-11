Oficial: Se dieron a conocer los partidos de Colombia en Copa Davis

En el estadio del Peugeot-Arena en la madrugada de este jueves se llevó a cabo el sorteo previo para los partidos de Colombia contra Eslovaquia por la Copa Davis.

El choque entre Colombia y el equipo eslovaco empezará este mismo viernes 12 de septiembre desde las 10:00a.m. mientras que el sábado los horarios comenzarán desde las 8:00a.m. horario colombiano.