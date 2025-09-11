Cargando contenido

Jue, 11/09/2025 - 09:16

Oficial: Se dieron a conocer los partidos de Colombia en Copa Davis

Ya se conocen los enfrentamientos, así van los colombianos en contra de los eslovacos.

En el estadio del Peugeot-Arena en la madrugada de este jueves se llevó a cabo el sorteo previo para los partidos de Colombia contra Eslovaquia por la Copa Davis.  

El choque entre Colombia y el equipo eslovaco empezará este mismo viernes 12 de septiembre desde las 10:00a.m. mientras que el sábado los horarios comenzarán desde las 8:00a.m. horario colombiano.  

Así se dieron los duelos 

Día 1  

Alex Molcan vs. Nicolás Mejía 

Lukas Klein vs. Adriá Soriano 

  

Día 2   

Milos Karol-Lukas Klein vs. Nicolás Barrientos-Cristian Rodríguez  

Lukas Klein vs. Nicolás Mejía 

Alex Molcan vs Adriá Soriano 

 

Tras conocer los enfrentamientos el capitán de equipo colombiano se pronunció y esto fue lo que dijo:  

Este fue un sorteo que estaba dentro del pronóstico, siempre se pensó que los dos jugadores principales de ellos iban a ser Klein y Molcan. Nicolás lo enfrentó la semana pasada en la final de challenger de Turquía, aunque perdió es importante saber cómo juega y cómo puede ser partido para plantearlo de una manera diferente. Ellos siguen siendo favoritos por ranking y experiencia, pero los jugadores nuestros están jugando bastante bien

Alejandro Falla

 

Colombia viene de superar en un ajustado triunfo a Barbados por 3-2 en la fecha de inicio de año, un triunfo que Soriano tuvo que defender en el quinto juego para conseguir el resultado final.  

La selección de Eslovenia viene como favorita y en duelos individuales todos han superado al equipo colombiano, sin embargo, Falla confió en sus elegidos escogiendo el mismo equipo que venció a Barbados en Ibagué a principios de 2025. 

 

