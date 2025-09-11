Oficial: Se dieron a conocer los partidos de Colombia en Copa Davis
Ya se conocen los enfrentamientos, así van los colombianos en contra de los eslovacos.
En el estadio del Peugeot-Arena en la madrugada de este jueves se llevó a cabo el sorteo previo para los partidos de Colombia contra Eslovaquia por la Copa Davis.
El choque entre Colombia y el equipo eslovaco empezará este mismo viernes 12 de septiembre desde las 10:00a.m. mientras que el sábado los horarios comenzarán desde las 8:00a.m. horario colombiano.
Así se dieron los duelos
Día 1
Alex Molcan vs. Nicolás Mejía
Lukas Klein vs. Adriá Soriano
Día 2
Milos Karol-Lukas Klein vs. Nicolás Barrientos-Cristian Rodríguez
Lukas Klein vs. Nicolás Mejía
Alex Molcan vs Adriá Soriano
Tras conocer los enfrentamientos el capitán de equipo colombiano se pronunció y esto fue lo que dijo:
Este fue un sorteo que estaba dentro del pronóstico, siempre se pensó que los dos jugadores principales de ellos iban a ser Klein y Molcan. Nicolás lo enfrentó la semana pasada en la final de challenger de Turquía, aunque perdió es importante saber cómo juega y cómo puede ser partido para plantearlo de una manera diferente. Ellos siguen siendo favoritos por ranking y experiencia, pero los jugadores nuestros están jugando bastante bien
Colombia viene de superar en un ajustado triunfo a Barbados por 3-2 en la fecha de inicio de año, un triunfo que Soriano tuvo que defender en el quinto juego para conseguir el resultado final.
La selección de Eslovenia viene como favorita y en duelos individuales todos han superado al equipo colombiano, sin embargo, Falla confió en sus elegidos escogiendo el mismo equipo que venció a Barbados en Ibagué a principios de 2025.