Papá de Robert Farah: "Esto no es dopaje, es una intoxicación"

El papá del deportista Robert Farah, Patrick Farah, habló sobre el caso de investigación que está adelantando Robert con relación a la presencia de Boldenona en una prueba antidopaje tomado el pasado 17 de octubre de 2019.

Patrick aseguró que todavía no es oficial que el deportista no vaya a ser investigado por caso de dopaje, luego de la investigación que se adelanta por un resultado adverso en un control.

“Llevamos tres semanas en estado de conmoción tratando de trabajar muy rápidamente y de manera eficiente para comprobar que lo de Robert fue un accidente, que no fue nada de dopaje y que no es la intención en ningún momento del jugador y menos por la cantidad de Boldenona una que tenía en la sangre, porque esto no es dopaje es una intoxicación”, dijo el padre del deportista.



Con relación a cómo va el proceso de investigación, Patrick aseguró que todo va por buen camino pero que ahora hay que esperar la decisión oficial sobre el caso de Robert.

“Por el momento la situación está bien, vamos armando muy bien la defensa y creo que estos días habrá un fallo oficial de la parte de la federación internacional y por el momento no podemos adelantarnos a decir nada ni a afirmar nada, puesto que nada es oficial y todos son rumores”, dijo Patrick.

El papá del deportista aseguró que en las próximas horas esperan el fallo definitivo y así poder confirmar la inocencia de Robert Farah que no pudo participar en el Abierto de Australia.

El tenista colombiano tiene una suspensión provisional que comenzó a estar activa el pasado 21 de enero y que lo tiene alejado de las canchas, mientras hay una resultado final del análisis sobre el caso.