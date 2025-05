Papa León XIV vs Jannik Sinner: tenista responde a polémico reto

Rápidamente el tenista italiano se enteró de esta propuesta que le hicieron al papa y también evitó confirmar el duelo, aunque reconoció la importancia que había al tener un papa que apoyara este gran deporte, al igual de saber sobre la trayectoria con la que cuenta cuando jugaba de jóven.

"¿Jugar con el Papa? No me metáis en líos. He oído que jugaba cuando era niño y para nosotros los tenistas es algo muy bueno saber que al papa le gusta nuestro deporte, para el futuro ya veremos".