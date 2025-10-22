Polémica en el tenis femenino: Dura acusación contra la 1 y 2 del mundo

Las acusaciones que encendieron la polémica

Kostyuk sorprendió al mundo del tenis al señalar directamente a las número uno y dos del mundo, asegurando que sus condiciones físicas las ponen en un nivel diferente dentro del circuito. “Son mucho más grandes, más altas y más fuertes que yo”, declaró en diálogo con Tennis 365, aunque no presentó pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones.

La comparación entre las tenistas muestra diferencias mínimas: Swiatek y Kostyuk miden 1,75 m, mientras que Sabalenka alcanza 1,80 m. Aun así, la ucraniana insistió en que siente una “batalla injusta” cada vez que las enfrenta.

“Cuando jugué contra Iga, no estaba preparada. Es muy fuerte. Con Aryna sé que será una batalla difícil. Tengo mis habilidades, pero ellas son físicamente superiores. Tengo que correr mucho más para ganarles un punto”, expresó Kostyuk, de 23 años.

“Algunas tienen niveles más altos de testosterona”

La ucraniana fue más allá en sus declaraciones y habló abiertamente de diferencias hormonales:

“Algunas tienen niveles más altos de testosterona, otras menos. Es natural y eso sin duda ayuda. Me siento inferior a ellas, pero trato de compensarlo con mi juego”, dijo la jugadora nacida en Kiev.

También reconoció que, aunque se siente en desventaja física, no considera que sea un obstáculo insuperable:

“No puedo aumentar 10 kilos o cinco centímetros, así que tengo que usar lo que tengo al 100%. Es parte del deporte y un desafío muy interesante enfrentar a jugadoras así”, concluyó.