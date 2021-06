Rafael Nadal renuncia a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos

Rafael Nadal ha anunciado este jueves su decisión de no participar ni en el torneo de Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio para "prevenir cualquier tipo de excesos" en su cuerpo.



Estos excesos podrían impedirle "seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos", ha dicho el jugador español, número tres mundial.



"Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio", apuntó Nadal.

"Es una decisión que nunca resulta fácil de tomar", añade en un comunicado en sus redes sociales. "Tras escuchar a mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz: competir al máximo nivel y seguir luchando".



Nadal dice que las solo dos semanas que separan Roland Garros y Wimbledon este año -el torneo francés fue retrasado por motivo de la pandemia- le ha impedido recuperarse "de la siempre exigente temporada de tierra batida".



"Han sido dos meses de un gran esfuerzo y la decisión que tomo va enfocada al medio y largo plazo", destaca.



"En estos momentos de mi carrera como deportista, una parte importante es la prevención de cualquier tipo de excesos en mi cuerpo que pudieran impedir seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos", indica el jugador, que en el reciente torneo de Roland Garros cayó en semifinales ante el serbio Novak Djokovic, líder de la clasificación mundial.

El jugador mallorquín subraya que los Juegos Olímpicos "han significado mucho" en su carrera "siempre fueron una prioridad como deportista".



"Encontré el ambiente que todo deportista quiere sentir al menos una vez y personalmente tuve la suerte de vivirlos intensamente en tres ocasiones y además ser el abanderado de mi país", afirma Nadal, que fue campeón olímpico individual en Pekín 2008 y en dobles en Río 2016 junto con Marc López.



Nadal es el segundo tenista español que renuncia a los Juegos de Tokio, una decisión que ya anunció hace dos días Roberto Bautista.



Junto a ellos, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich eran los tenistas clasificados por ránking. La Federación Internacional tiene hasta el 5 de julio para readjudicar las plazas no confirmadas.