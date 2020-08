Rafael Nadal renunció a jugar el Abierto de Estados Unidos

El tenista español Rafael Nadal ha anunciado este martes en sus redes sociales que no jugará en el Abierto de Estados Unidos, "tras pensarlo mucho", haciendo hincapié en la "complicada situación sanitaria en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control".

"Esta es una decisión que no quería tomar, pero en este caso sigo a mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar", señala Nadal.

El tenista balear, número dos del mundo, explica que "al día de hoy" la situación es "complicada para hacer torneos, y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo que verán millones de fans por TV o en las plataformas digitales", remarca.

After many thoughts I have decided not to play this year’s US Open. The situation is very complicated worldwide, the COVID-19 cases are increasing, it looks like we still don’t have control of it.