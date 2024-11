Rafael Nadal rompió el silencio: la razón de su retiro en Copa Davis

El tenista español de 38 años jugará su último certamen como profesional y lo hará nada más y nada menos que en su país natal, en España, en donde se estará disputando la categoría de individuales en la Copa Davis de 2024. Se medirá frente a Van de Zandschulp, número 80 del ránking ATP, sin título alguno en su carrera y con dos finales a sus espaldas, ambas en Múnich en el 2022 y 2023.

El ganador de veintidós títulos del Grand Slam, se encargará de abrir la eliminatoria ante el equipo neerlandés a partir de las 17.00 hora de España y las 11:00 hora Colombia. Se ejercitó con intensidad bajo la mirada del capitán David Ferrer y de su entrenador Carlos Moyá y ya se prepara para ganar otro título que siga haciendo inalcanzable su palmarés.

'Rafa' se encargará de darle final a su carrera con un nuevo título que lo permita retirarse con la "frente en alto" y dejando, por supuesto, el nombre de España en lo más alto en cuanto al tenis, pero justamente antes de hacer disputar su "último baile" confesó en los medios de comunicación la razón por la cual escogió esta competencia para que fuera la última en la que se viera al 'matador' en acción'.

En la rueda de prensa previa a su debut en la Copa David, Nadal fue contundente con dos mensajes claves que definirán su futuro lejos de las canchas de tenis. Primero habló sobre el por qué del retiro como tenista profesional y el cual tendría que ver principalmente con su estado físico.

Lo que me lleva a dejar el tenis es que siento que no puedo ser lo suficientemente competitivo. Podría jugar un año más para despedirme de los torneos más importantes de mi carrera, pero no tiene sentido para mí seguir en activo cuando soy plenamente consciente de que mi cuerpo no me deja luchar por los objetivos que me motivan. No he terminado quemado con el tenis, si pudiera seguiría jugando, pero me es imposible entrenar con la continuidad necesaria para competir a un nivel que compense los esfuerzos del día a día.