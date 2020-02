Rafael Nadal sobre su nueva academia: "La meta es el éxito, pero lo principal son los valores"

Rafael Nadal, ganador de 19 torneos de Grand Slam, con 84 títulos ATP, doble oro olímpico -individual, en los Juegos de Pekín'08, y de dobles en los de Rio'16- y cinco veces ganador de la Copa Davis, es, sin duda, una de las más importantes figuras de la historia del tenis.



En una entrevista con la Agencia EFE en Kuwait, durante la inauguración este miércoles de la 'Rafa Nadal Academy' en ese país de Oriente Medio -la primera fuera de España-, el astro mallorquín explica qué objetivos persiguen y qué valores pretenden difundir con este segundo gran proyecto, después de la Academia que fundó hace casi cuatro años en su Manacor natal.



Pregunta: Inaugura nueva Academia, ahora en Kuwait. ¿Cuál es el objetivo principal, cuáles los valores que pretenden transmitir, aparte de ayudar a que la gente juegue más y mejor al tenis?.

Respuesta: Para mí, pero para toda la academia en general, evidentemente, poder trasladar nuestro modelo, nuestra marca y nuestra manera de trabajar a diferentes partes del mundo es una gran oportunidad y una gran satisfacción. Esta es la primera academia que abrimos fuera de lo que es Manacor, de Mallorca.



Sí es verdad que tenemos otros 'Rafa Nadal Tennis Center' en México y en Grecia; pero esta vez es la oportunidad de asociarnos a un grupo muy fuerte de aquí, de Kuwait, como es Tandeem; que son gente seria y trabajadora. Y que nos ofrecen confianza para poder desarrollar el producto de la forma que nos ilusiona y nos motiva.



Esta es una región del mundo que tiene potencial para que los podamos ayudar a incrementar la cultura por el tenis; creemos que desde la academia podemos ayudar no sólo a los jóvenes talentos de aquí de Kuwait, sino de todo Oriente Medio. Ya tenemos varios entrenadores de la academia de Manacor que llevan aquí desde hace tres meses, ayudando a los entrenadores locales a que vayan entendiendo el modelo y la forma de trabajar que tenemos.



Y evidentemente, todos los niños y niñas de la Federación de Kuwait ya están centralizados aquí, en la academia. Algunos tuvieron la posibilidad de venir a conocer la de Mallorca.

Es un proceso que lleva mucho trabajo, pero que nos ilusiona y nos apasiona.



P: ¿Este proyecto tiene continuidad? ¿Abrirán más academias, en otros países?



R: Bueno, el mundo es grande. ¿Por qué no? No estamos cerrados a ninguna posibilidad. Y hay diferentes opciones.



Pero, como todo en este mundo, cada opción que aparezca la valoraremos e intentaremos hacer las cosas convenientes, asociados a gente que nos ofrezca confianza.



P: ¿Es factible que dentro de unos años haya un campeón o una campeona de tenis kuwaití; o de los países de su entorno, aquí en Oriente Medio?



R: Es factible todo. Al final, cuanta más gente empiece a jugar al tenis en esta región, más opciones habrá de que salga un talento importante desde el ámbito profesional a nivel mundial.



Nosotros lo intentaremos hacer todo de la mejor manera posible, trabajando con pasión y con ilusión; y con los recursos necesarios para que los niños tengan las posibilidades de crecer a nivel tenístico, pero también a nivel humano.



Intentamos trabajar siempre desde un principio básico, que es el respeto, el espíritu de superación e intentar transmitirles a los niños y niñas, a los jóvenes, que el objetivo final, evidentemente, es el éxito; pero que no todo es válido para lograrlo.



Es importante que crezcan con valores fuertes que les puedan servir en el ámbito deportivo, pero que, para los que no consigan vivir del deporte, que tengan una formación adecuada que pueda ser lo suficientemente potente para que les sirva para el futuro, en la vida profesional o personal que decidan tener.