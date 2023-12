Rafael Nadal sorprende tras regresar a las canchas: "Es imposible pensar en ganar"

El mundo del tenis volvió a sonreír después de ver al español Rafael Nadal regresar a los terrenos de juego. Lo hizo previo a lo que será su participación en el ATP 250 de Brisbane que iniciará el 1 de enero y que significará la terminación de una larga sequía por ver al marroquí en acción.

En medio de sus entrenamientos que ha estado acompañados por varios aficionados en las principales canchas del torneo australiano, Nadal confirmó sentirse muy bien en medio de su regreso, aunque se quitó presión asegurando que no está para ganar títulos.

"Me siento bien. No me puedo quejar, me siento mucho mejor hoy de lo que esperaba hace un mes, pero para mí es imposible pensar hoy en ganar torneos", dijo el tenista español.

Del hecho de sentirse nuevamente competitivo, el deportista confirmó que está disfrutando otra vez de ser parte del circuito profesional y que por ahora lo más importante será compartir con los aficionados sin tener grandes expectativas por los resultados.

"Lo que sí es posible es disfrutar del regreso a las canchas. No espero mucho, honestamente, lo único que espero es poder ir a la cancha, sentirme competitivo y hacer lo mejor", agregó el deportista español.

Finalmente destacó que estar de regreso en las canchas ya es una victoria para él tras la operación a la que se sometió en el mes de junio en su cadera sin confirmar si el 2024 será su último año como profesional.

"Nada es imposible, pero para mí, estar aquí es una victoria, y espero tener la posibilidad de disfrutar, y el público también", finalizó el jugador en medio de sus trabajos.

Ganador de dos Abiertos de Australia, en 2009 y 2022, Nadal sueña con hacer un gran papel en esta nueva edición del torneo a la cual llegó por medio del ranking protegido que le permite llegar al primer Grand Slam de la temporada.