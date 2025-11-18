Revelados los nombres del cuadro principal del Challenger Seguros del Estado 2025

El cierre de la temporada tenística en Colombia tendrá un escenario de primer nivel: el Challenger Seguros del Estado 2025, que se disputará del 23 al 30 de noviembre en el Club Los Lagartos de Bogotá. El torneo, perteneciente al ATP Challenger Tour, anunció oficialmente el listado de jugadores que lucharán por puntos clave en el ranking y por una bolsa de premios de 100 mil dólares, en una edición que promete reunir talento internacional y figuras regionales en ascenso.

La lista de aceptación está compuesta por 21 jugadores de ingreso directo, entre ellos nombres destacados como Juan Pablo Ficovich, actualmente el mejor posicionado del cuadro, y el colombiano Nicolás Mejía, quien vuelve a competir en casa con el objetivo de sumar unidades valiosas en la altitud bogotana. También figuran jugadores jóvenes con proyección como el mexicano Rodrigo Pacheco Méndez, a sus 20 años uno de los talentos emergentes del continente.

Argentina será el país con mayor representación, con al menos ocho jugadores confirmados, un reflejo del buen momento que atraviesa su semillero y del impacto del tenis sudamericano en esta categoría del circuito. Brasil, Estados Unidos, Bolivia, España, Perú, Canadá y Kazajistán también tendrán presencia en un cuadro diverso que reunirá deportistas de más de 15 países.

Entre los alternos destacan nombres como Maxwell McKennon, Sebastián Gima, Cannon Kingsley y el colombiano Miguel Tobón, quienes podrían entrar al cuadro principal en caso de bajas de último minuto. Para los locales, competir a 2.600 metros de altura será un factor estratégico que deberán aprovechar frente a rivales acostumbrados a otras condiciones.

El director del torneo, Manuel Maté, resaltó que este Challenger consolida a Bogotá como una parada clave en la gira suramericana y como un escenario ideal para el desarrollo del tenis en la región. La organización también anunció zonas de hospitalidad, experiencias gastronómicas y una producción inspirada en torneos internacionales.

