Robert Farah: "Lo importante es que mi grupo de trabajo me apoyó al 100%"

El tenista colombiano, Robert Farah, fue absuelto y no fue sancionado por la ITF luego de una acusación de doping por consumo de boldenona. Por eso, luego de recibir la noticia, habló con el programa 'En La Jugada' de RCN Radio y aseguró: "Lo importante es que mi grupo de trabajo me apoyó al 100%. Estuve entrenando todo el tiempo, en el (Club) Campestre de Pereira me abrieron las puertas para entrenar acá, los entrenadores y socios del club me apoyaron mucho. Eso te saca de ese "mundo oscuro" de lo que podía suceder y uno se siente como una persona normal".

Posteriormente, señaló quién fue la persona que estuvo a su lado durante todo el tiempo y dijo que fue su novia, Belén Mozo, quien se encargó de acompañarlo en este duro proceso, además de todo su entorno: "Hay muchas personas, pero Belén me acompañó todo el tiempo y mostró mucha estabilidad, me tranquilizó en los momentos difíciles y me sacó adelante en momentos donde si hubiera estado solo hubiera sido más complicado".

Finalmente, sobre lo que le quedó tras este episodio, remarcó: "La reflexión que hago es que voy a hacer lo posible por ayudar al deporte colombiano. Voy a hablar con la WADA y que sepan que hay una posibilidad de contaminación con boldenona. Algo que ya sucede con China y México, ya que tantos atletas están complicados con esta situación. Así que yo no me metería por otro lado, como atacar el sistema ganadero colombiano, al que no le guardo rencor. Acá el dilema es entender que puede haber una contaminación y que entiendan que hay muy pocos nanogramos con los que uno puede resultar contaminado".

Finalmente, sobre el aprendizaje que le quedó, dijo: "Uno aprende que hay que apegarse mucho a Dios, pues esto es algo que no depende para nada de ti. Colsanitas se portó increíble, fue un apoyo total desde el principio, igual que el resto de patrocinadores, que confiaron en mí y me respaldaron desde el inicio".