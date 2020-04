Robert Farah se entrena en compañía de su novia durante la cuarentena

Robert Farah no quiere perder la forma y en medio de la cuarentena se entrena en compañía de su novia, la exjugadora de golf, Belén Mozo. El tenista colombiano, quien no ha podido tener demasiada continuidad durante lo corrido de 2020, primero por una acusación de doping que finalmente se resolvió favorablemente para sus intereses y, posteriormente, por el coronavirus, que detuvo la gran mayoría de torneos, no quiere perder el físico antes de su regreso y por eso continúa ejercitándose.

Farah, quien junto a Juan Sebastián Cabal conforma la dupla número uno de los dobles a nivel mundial, espera que todo esto pase muy pronto, pero por el momento no deja de trabajar entendiendo que si hay algo clave, en los deportistas de alto rendimiento, es mantener la fortaleza, pues, aunque la técnica es importante y la sensación en la cancha también resulta definitiva, estas últimas se pueden recuperar mucho más fácil.

En ese sentido, Farah mostró cómo se ejercita en casa en compañía de Belén, con un par de retos en los cuales ambos trabajan juntos y aprovechan una buena parte del tiempo que tienen disponible. De igual manera, aseguraron que si llegan a un número de comentarios alcanzados, publicarán otra serie de ejercicios para seguir trabajando sin perder esa parte fundamental y a la espera del regreso de la competencia, entendiendo, además, que ahora deberán esperar más de un año para defender su título en Wimbledon.

