Roland Garros se disputará entre septiembre y octubre

Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada del tenis mundial, programado para disputarse entre mayo y junio del presente año, fue postergado para finales de septiembre e inicios de octubre, por determinación de la organización. El torneo que se disputa en suelo francés y sobre tierra batida, aseguró que es difícil determinar cómo estará la situación para finales de mayo, por ese motivo desde la organización consideran que lo más favorable es una suspensión.

"La salud pública del mundo entero está afectada por la crisis del COVID-19. En ese sentido y garantizando la salud y el cuidado de todos en la organización del torneo, la Federación Francesa de Tenis tomó la decisión de posponer la edición 2020 del torneo para que se dispute entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre en 2020", aseguró el comunicado publicado en la página del evento.

"Nadie está en capacidad de predecir qué situación se estará atravesando el 18 de mayo teniendo en cuenta las recientes normas de confinamiento que se han tomado, por ese motivo nos es imposible continuar con la preparación, motivo por el que nos es imposible realizar el torneo en las fechas planeadas originalmente. Con base en esto y como acto de responsabilidad, la Federación Francesa de Tenis postergó el evento mientras se vincula a la lucha contra el COVID-19", sentencia.

La ATP aseguró que iba a aplazar sus competencias por cerca de ocho semanas y que analizaría cómo continuaba la situación, pensando en una posible reanudación de los certámenes previamente suspendidos.

⚠️The Roland-Garros tournament will be played from 20th September to 4th October 2020.#RolandGarros pic.twitter.com/eZhnSfAiQA