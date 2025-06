Alcaraz va por todo en Roland Garros: avanza a cuartos de final con agónico triunfo

Aunque cediendo un nuevo set -su tercero en lo que va de torneo- el español Carlos Alcaraz (N.2 del mundo) se metió en cuartos de final de Roland Garros tras derrotar este domingo al estadounidense Ben Shelton (13º).

Con esta sufrida victoria en 3 horas y 22 minutos por 7-6 (10/8), 6-3, 4-6, 6-4, el vigente campeón del Grand Slam parisino se citó en cuartos de final con otro jugador estadounidense, Tommy Paul (12º), que se había impuesto horas antes al australiano Alexei Popyrin (25º) 6-3, 6-3, 6-3.

"Estamos aprendiendo, una de las cosas que me gustaría mejorar es el tema de la consistencia, pero estamos manteniendo un nivel alto durante mucho tiempo, estamos aprendiendo a buscar soluciones cuando las cosas no salen bien en lugar de cabrearnos y no pensar", declaró Alcaraz en conferencia de prensa en los sótanos de la pista Philippe-Chatrier.

Una maduración que "se va aprendiendo, a lo largo de este año creo que he dado un paso adelante (...) En lo que va de torneo he salvado situaciones complicadas de una manera muy buena", agregó Alcaraz tras ganar su cuarto partido este año sobre la arcilla parisina.

"Siempre he dicho que en esos momentos de presión es donde se ven los grandes deportistas, esa es la gran diferencia entre un gran atleta o uno bueno o mediocre", apuntó Alcaraz.